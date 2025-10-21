Debutta martedì 21 ottobre 2025 in prima serata su Real Time Turisti per Case, il docu-reality che celebra le case vacanze più belle e originali d’Italia. Alla guida del nuovo format troviamo Ida Di Filippo e Gianluca Torre, volti di Casa a Prima Vista, insieme a Tommaso Zorzi, giudice di Cortesie per gli Ospiti. Indice. Dove e quando vedere Turisti per Case. Turisti per Case SU Real Time IL 21 ottobre 2025: come funziona. Luoghi e ospitalità: un Grand Tour nelle holiday home. Perché guardarlo (anche se ami gli hotel). FAQ Turisti per Case Real Time 21 ottobre 2025. Dove e quando vedere Turisti per Case. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Turisti per Case, il “4 Hotel” di Real Time con Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi: al via martedì 21 ottobre in prima serata