Turisti per Case | gli agenti di Casa a Prima Vista conquistano la prima serata

Dopo il successo in access prime time, gli agenti di Casa a Prima Vista sbarcano in prima serata con Turisti per Case. A condurre il nuovo show di Real Time saranno Ida Di Filippo e Gianluca Torre, due dei tre protagonisti della versione milanese del programma. Al loro fianco, però, non ci sarà Mariana D’Amico: a completare il trio ci penserà Tommaso Zorzi, volto noto di Cortesie per gli Ospiti. Da martedì 21 ottobre, i tre conduttori guideranno gli spettatori alla scoperta delle case vacanza più belle e particolari d’Italia, in una formula che richiama lo spirito di 4 Hotel, reinterpretata però con il tocco inconfondibile di Real Time. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

