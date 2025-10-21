Turista trovato con una pistola all' imbarco della crociera | denuncia e sequestro dell' arma
Doveva partire per una crociera sull'Adriatico, ma nel suo bagaglio è stata trovata una pistola. Ieri la Polizia di Stato di Ravenna ha sequestrato un’arma detenuta irregolarmente nel bagaglio di un passeggero statunitense di 77 anni. La segnalazione pervenuta alla Polizia di Frontiera della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Catania, turista cinese trovato morto in un b&b, indaga la polizia https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/10/21/news/catania_turista_cinese_trovato_morto_in_un_bb_indaga_la_polizia-424927558/?ref=twhl… - X Vai su X
TROVATO IMPORTANTE!? E’ stato trovato questo cagnolino in zona caserma vvf di Cunevo e risulta appartenere a una banca dati di un Paese estero. Vi chiedo di aiutarci a trovare il proprietario (probabilmente un turista che alloggia in zona Cont - facebook.com Vai su Facebook
Sorpreso con la pistola al porto: "L’ho dimenticata nello zaino" - L’arma di un crocierista 77enne americano segnalata alla polizia da un vigilante Colas addetto al metal detector dello scalo. msn.com scrive