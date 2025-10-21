Turista trovato con una pistola all' imbarco della crociera | denuncia e sequestro dell' arma

Doveva partire per una crociera sull'Adriatico, ma nel suo bagaglio è stata trovata una pistola. Ieri la Polizia di Stato di Ravenna ha sequestrato un’arma detenuta irregolarmente nel bagaglio di un passeggero statunitense di 77 anni. La segnalazione pervenuta alla Polizia di Frontiera della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

