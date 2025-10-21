Turista ruba pietre dagli Scavi di Pompei | Voleva un ricordo

Napolitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un turista che ruba reperti archeologici dagli Scavi di Pompei. Un uomo - individuato grazie ad un cappello ornato da una vistosa piuma - ha raccolto alcuni cocci e alcuni frammenti lungo la strada, nei pressi dell’Anfiteatro. L’uomo all'uscita del sito di Piazza Esedra, è stato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

