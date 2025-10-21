Turista polacco raccoglie pietre e cocci negli Scavi di Pompei | Non sapevo fosse vietato
Un 40enne polacco fermato all'uscita del Parco Archeologico di Pompei con frammenti e cocci raccolti nei pressi dell'Anfiteatro: denunciato per furto aggravato.
Pompei, pietre nello zaino di un turista polacco: denunciato - Ancora un turista con la mano lunga, ancora reperti archeologici finiti nelle mani sbagliate.
Pompei, turista polacco tenta di portare via frammenti archeologici: fermato dai Carabinieri - Colto in flagrante mentre raccoglieva pietre nei pressi dell'Anfiteatro, l'uomo ha dichiarato di voler conservare "un ricordo della città sepolta dalle ceneri".
Turista polacco raccoglie pietre nel Parco archeologico di Pompei: denunciato