Turista dimentica sul treno lo zaino con 3500 dentro | la polizia lo trova e glielo riconsegna

Nei giorni scorsi, un turista straniero di 72 anni ha chiesto aiuto alla polizia per recuperare i suoi effetti personali che, tra una coincidenza e l’altra, aveva dimenticato a bordo di un treno regionale, in un attimo di distrazione. Gli agenti della polizia ferroviaria della stazione “Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Zaia bacchetta la Sicilia sulla sanità, Pd all'attacco: "Dimentica che a governare l'Isola c'è anche il suo partito" - facebook.com Vai su Facebook

Turista milanese rapinata due volte in pochissimo tempo: prima fuori dalla stazione e poi all'interno. Ecco cosa è successo - Brutta avventura per una turista milanese rapinata due volte in pochi minuti a Foggia, prima vicino alla stazione di Foggia e poi dentro mentre aspettava il treno. Lo riporta quotidianodipuglia.it

Turista rapinata due volte, individuati due malviventi - Prima le hanno rapinato telefono e denaro in una stradella adiacente alla stazione di Foggia, poi, pochi minuti dopo, le hanno chiesto il riscatto per il cellulare e strappato anche lo zaino ... Da rainews.it

Pompei. Rubò zaino a turista e la ferì con portiera auto, arrestato - Avrebbe rubato uno zaino ad una turista indiana e l'avrebbe poi colpita con lo sportello dell'auto sulla quale tentava la fuga mentre la donna provava una disperata azione di recupero della refurtiva. Segnala ilmattino.it