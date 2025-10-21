Turismo dentale all’estero | perché sempre più italiani scelgono l’Albania per gli impianti dentali
Negli ultimi anni si è assistito a un fenomeno in costante crescita: sempre più italiani decidono di varcare i confini nazionali per curare il proprio sorriso. Il cosiddetto turismo dentale è ormai una realtà consolidata in Europa, e tra le destinazioni più richieste spicca l’Albania. Ma perché tanti pazienti italiani scelgono di affidarsi a cliniche odontoiatriche oltre Adriatico? I motivi sono diversi: costi competitivi, standard medici elevati, tecnologie moderne e tempi di attesa ridotti. Un fenomeno europeo in piena espansione. Secondo i dati di settore, migliaia di cittadini europei si recano ogni anno in Paesi vicini per trattamenti odontoiatrici. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondisci con queste news
Il miglior turismo dentale ti porta da noi! Implantologia avanzata a prezzi competitivi Richiedi subito un appuntamento! #dentistalbania #dentaleurope #dentalcareitalia #dentalexpert #faccette #sorrisoprezioso #dentieligenti - facebook.com Vai su Facebook
No al “turismo dentale”: oggi è possibile avere anche in Italia denti fissi in 6 ore http://dlvr.it/TNMPc5 ? #turismodentale - X Vai su X
Turismo dentale, nuove prospettive di continuità assistenziale in Italia - Circa 200mila italiani scelgono ogni anno di fare cure odontoiatriche all'estero in cerca di cure di qualità a costi accessibili, unendo in più il piacere del viaggio. Come scrive adnkronos.com
Turismo dentale: dove, rischi, indicazioni utili - Tempo di viaggi e vacanze e c’è chi decide di farsi un viaggio in Croazia o in Albania per farsi fare un impianto dentale low cost. Si legge su menshealth.com
Turismo dentale. “Un rischio per la salute e la sicurezza dei pazienti”. Aio lancia l’allarme - “A prima vista, il turismo dentale può sembrare una soluzione economica per ottenere cure odontoiatriche, ma questa visione è fuorviante” ha detto. Riporta quotidianosanita.it