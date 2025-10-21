Turismo dentale all’estero | perché sempre più italiani scelgono l’Albania per gli impianti dentali

Negli ultimi anni si è assistito a un fenomeno in costante crescita: sempre più italiani decidono di varcare i confini nazionali per curare il proprio sorriso. Il cosiddetto turismo dentale è ormai una realtà consolidata in Europa, e tra le destinazioni più richieste spicca l’Albania. Ma perché tanti pazienti italiani scelgono di affidarsi a cliniche odontoiatriche oltre Adriatico? I motivi sono diversi: costi competitivi, standard medici elevati, tecnologie moderne e tempi di attesa ridotti. Un fenomeno europeo in piena espansione. Secondo i dati di settore, migliaia di cittadini europei si recano ogni anno in Paesi vicini per trattamenti odontoiatrici. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

