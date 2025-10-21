Turismo dentale all’estero | perché sempre più italiani scelgono l’Albania per gli impianti dentali

Ilprimatonazionale.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni si è assistito a un fenomeno in costante crescita: sempre più italiani decidono di varcare i confini nazionali per curare il proprio sorriso. Il cosiddetto turismo dentale è ormai una realtà consolidata in Europa, e tra le destinazioni più richieste spicca l’Albania. Ma perché tanti pazienti italiani scelgono di affidarsi a cliniche odontoiatriche oltre Adriatico? I motivi sono diversi: costi competitivi, standard medici elevati, tecnologie moderne e tempi di attesa ridotti. Un fenomeno europeo in piena espansione. Secondo i dati di settore, migliaia di cittadini europei si recano ogni anno in Paesi vicini per trattamenti odontoiatrici. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

turismo dentale all8217estero perch233 sempre pi249 italiani scelgono l8217albania per gli impianti dentali

© Ilprimatonazionale.it - Turismo dentale all’estero: perché sempre più italiani scelgono l’Albania per gli impianti dentali

Approfondisci con queste news

Turismo dentale, nuove prospettive di continuità assistenziale in Italia - Circa 200mila italiani scelgono ogni anno di fare cure odontoiatriche all'estero in cerca di cure di qualità a costi accessibili, unendo in più il piacere del viaggio. Come scrive adnkronos.com

Turismo dentale: dove, rischi, indicazioni utili - Tempo di viaggi e vacanze e c’è chi decide di farsi un viaggio in Croazia o in Albania per farsi fare un impianto dentale low cost. Si legge su menshealth.com

Turismo dentale. “Un rischio per la salute e la sicurezza dei pazienti”. Aio lancia l’allarme - “A prima vista, il turismo dentale può sembrare una soluzione economica per ottenere cure odontoiatriche, ma questa visione è fuorviante” ha detto. Riporta quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Turismo Dentale All8217estero Perch233