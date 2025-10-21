Turetta libero a 48 anni anche se non farà appello | tra 9 anni potrà uscire dal carcere con i permessi premio

VENEZIA - La Procura generale di Venezia non ha ancora deciso se rinunciare all?appello contro la sentenza di primo grado sull?omicidio di Giulia Cecchettin, dopo la rinuncia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Turetta libero a 48 anni anche se non farà appello: tra 9 anni potrà uscire dal carcere con i permessi premio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Corriere della Sera pubblica la lettera inviata da Filippo Turetta, condannato all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, a Procura e giudici - facebook.com Vai su Facebook

#Turetta comunica in una lettera di voler rinunciare all'appello per l'omicidio dell'ex #GiuliaCecchettin dopo la condanna di primo grado all'ergastolo - X Vai su X

Turetta libero a 48 anni anche se non farà appello: tra 9 anni potrà uscire dal carcere con i permessi premio - La Procura generale di Venezia non ha ancora deciso se rinunciare all’appello contro la sentenza di primo grado sull’omicidio di Giulia Cecchettin, dopo la ... Si legge su ilgazzettino.it

Filippo Turetta è stato aggredito in carcere - A colpire Turetta con un pugno sarebbe stato un detenuto di 55 anni che è in carcere per omicidio e tentato omicidio. Scrive gazzetta.it

Filippo Turetta preso a pugni in carcere da un detenuto condannato per omicidio. Gino Cecchettin: «Atto da condannare» - Filippo Turetta, il giovane condannato all'ergastolo in primo grado per l'uccisione di Giulia Cecchettin, sarebbe stato aggredito nel carcere veronese di Montorio da un altro detenuto, di 55 anni, che ... Segnala leggo.it