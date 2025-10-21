Turchia ucciso figlio chef | 2 condanne
15.52 Condannati a 24 anni di carcere due 15enni per l'omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar. Il ragazzino era stato ricoverato in terapia intensiva e dopo due settimane è morto, il 9 febbraio scorso, per le ferite inferte mentre si trovava in un mercato in strada a Istanbul. Massima pena prevista per gli imputati, emessa da un tribunale di Istanbul per "omicidio premeditato di minorenne". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
