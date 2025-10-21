Turchia pena massima per i killer di Mattia Ahmet Minguzzi accoltellato a Istanbul | 24 anni ciascuno
È stato annunciato oggi il verdetto nel processo per l’ omicidio del 14enne italiano Mattia Ahmet Minguzzi, avvenuto a Istanbul il 24 gennaio 2025. Il ragazzino fu accoltellato in un mercato a Kadikoy mentre era con alcuni amici. Morì l’8 febbraio, ricoverato in terapia intensiva. La condanna. I due imputati che hanno accoltellato Minguzzi, sono stati condannati alla pena massima: 24 anni di carcere ciascuno. Altri due minori, identificati come presenti con i sospettati il giorno dell’aggressione, sono stati assolti. All’udienza presso la seconda Corte penale minorile dell’Anatolia erano presenti la famiglia e gli avvocati di Minguzzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
