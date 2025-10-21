Turchia due minorenni condannati a 24 anni per l' omicidio del 14enne Mattia Ahmet Minguzzi
Il ragazzo era stato accoltellato il 24 gennaio scorso per poi morire il 9 febbraio dopo due settimane in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Il figlio dello chef Minguzzi ucciso a Istanbul: condannati a 24 anni due 15enni, è massima pena prevista - Due minorenni sono stati condannati a Istanbul a 24 anni di carcere per l'omicidio del 14enne Mattia Ahmet Minguzzi ... Lo riporta fanpage.it
Condannati a 24 anni gli omicidi del giovane Mattia Ahmet Minguzzi. Il padre: «Ora una nuova legge in nome di mio figlio» - Il ragazzino, 14 anni, era stato aggredito in un mercato di Istanbul a gennaio ed era morto dopo oltre due settimane di coma ... Come scrive msn.com