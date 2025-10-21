Turchia due minorenni condannati a 24 anni per l' omicidio del 14enne Mattia Ahmet Minguzzi

Il ragazzo era stato accoltellato il 24 gennaio scorso per poi morire il 9 febbraio dopo due settimane in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

