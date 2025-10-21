Turchia d’inverno | mare tiepido neve in quota e Istanbul senza folla
Quando l’Europa indossa il cappotto più pesante, la Turchia apre strade d’inverno dove il clima cambia volto a ogni curva. Dalla costa del Mediterraneo alle alture dell’Anatolia, tra bagni di vapore e silenzi di neve, il viaggio diventa carezza calda e respiro lento. E i costi di bassa stagione trasformano il desiderio in partenza. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
