Turchia condannati a 24 anni gli assassini di Mattia Ahmet Minguzzi
Il tribunale di Istanbul ha emesso una condanna a 24 anni di carcere per i due 15enni giudicati colpevoli dell’omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, il giovane italo-turco di 14 anni ucciso a coltellate il 24 gennaio 2025 in un mercato del quartiere Kadikoy. La corte ha qualificato il reato come omicidio premeditato ai danni di un minore, applicando la pena massima consentita dalla legge turca per i minorenni. Altri due ragazzi, coinvolti nell’episodio ma non direttamente nell’aggressione, sono stati assolti. La dinamica dell’omicidio ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Mattia, figlio dello chef Andrea Minguzzi, executive chef di Eataly a Istanbul, e della violoncellista Yasemin Akincilar, si trovava al mercato per acquistare materiale da skateboard. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Istanbul Due 15enni sono stati condannati a 24 anni di carcere per “omicidio premeditato di minorenne”, in relazione alla morte del figlio 14enne dello chef italiano Andrea #Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar. I giovani hanno ricevuto la - facebook.com Vai su Facebook
Qui, su @HuffPostItalia descrivo come si può “Sprofondare in un carcere degli ayatollah. La distopia Cécile e Jacques, turisti francesi in Iran” I due viaggiatori condannati in #Iran per spionaggio. Un ricatto di #Teheran affinché #Parigi rilasci una cittadina irania - X Vai su X
Turchia, condannati a 24 anni gli assassini di Mattia Ahmet Minguzzi - Il tribunale di Istanbul ha emesso una condanna a 24 anni di carcere per i due 15enni giudicati colpevoli dell’omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi. lettera43.it scrive
Figlio 14enne dello chef Minguzzi ucciso in Turchia, due minorenni condannati a 24 anni - Era stato accoltellato in un mercato del quartiere di Kadikoy il 24 gennaio scorso e morto il 9 febbraio dopo due settimane in terapia intensiva ... Da adnkronos.com
Turchia, condannati a massimo della pena i minori che uccisero figlio chef Andrea Minguzzi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Turchia, condannati a massimo della pena i minori che uccisero figlio chef Andrea Minguzzi ... Riporta tg24.sky.it