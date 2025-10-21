turchia condannati a 24 anni gli assassini di mattia ahmet minguzzi

Il tribunale di Istanbul ha emesso una condanna a 24 anni di carcere per i due 15enni giudicati colpevoli dell’omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, il giovane italo-turco di 14 anni ucciso a coltellate il 24 gennaio 2025 in un mercato del quartiere Kadikoy. La corte ha qualificato il reato come omicidio premeditato ai danni di un minore, applicando la pena massima consentita dalla legge turca per i minorenni. Altri due ragazzi, coinvolti nell’episodio ma non direttamente nell’aggressione, sono stati assolti. La dinamica dell’omicidio ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Mattia, figlio dello chef Andrea Minguzzi, executive chef di Eataly a Istanbul, e della violoncellista Yasemin Akincilar, si trovava al mercato per acquistare materiale da skateboard. 🔗 Leggi su Lettera43.it

