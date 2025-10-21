Tunisino diffonde sui social video inneggianti la jihad islamica | ai domiciliari con braccialetto elettronico
Tempo di lettura: 3 minuti Nella mattinata odierna, al termine di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – Gruppo Antiterrorismo è stata data esecuzione all’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di O.S., 33enne di origine tunisina, d omiciliato a Sicignano degli Alburni. E’ ritenuto gravemente indiziato del reato di istigazione a delinquere ed apologia di più delitti di terrorismo commessi attraverso strumenti informatici e telematici (previsto dall’art. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Sicignano degli Alburni: tunisino diffonde video su TikTok che inneggiano allo Stato Islamico. Ai domiciliari - Il provvedimento cautelare eseguito non importa alcun giudizio di responsabilità definitivo, essendo impugnabile dinanzi al Tribunale del Riesame. Lo riporta ondanews.it