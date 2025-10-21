Tunisino diffonde sui social video inneggianti la jihad islamica | ai domiciliari con braccialetto elettronico

Anteprima24.it | 21 ott 2025

Tempo di lettura: 3 minuti Nella mattinata odierna, al termine di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il  Tribunale di Salerno – Gruppo Antiterrorismo  è stata data esecuzione all’ordinanza di applicazione degli  arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di O.S.,  33enne di origine tunisina, d omiciliato a Sicignano degli Alburni. E’ ritenuto gravemente indiziato del reato di istigazione  a delinquere ed apologia di più  delitti di terrorismo  commessi attraverso strumenti informatici e telematici (previsto dall’art. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

