Tumori neuroendocrini di polmone e timo con cabozantinib -81% rischio progressione o morte

Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Ipsen ha annunciato i risultati di un'analisi di sottogruppo dello studio di fase 3 Cabinet, che ha confrontato cabozantinib con placebo nei pazienti con tumori neuroendocrini pancreatici (pNETs) o extra-pancreatici (epNETs) avanzati, precedentemente trattati. Cabozantinib ha dimostrato un miglioramento della sopravvivenza mediana libera da progressione (mPFS), con una mPFS 3 volte superiore con cabozantinib rispetto al placebo in pazienti affetti da tumori neuroendocrini avanzati del polmone o del timo (NET). I dati sono stati presentati all'European Society of Medical Oncology Symposium (Esmo) a Berlino. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tumori neuroendocrini di polmone e timo, con cabozantinib -81% rischio progressione o morte

