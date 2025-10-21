Tumori nel mese della prevenzione femminile l’Università Vanvitelli si tinge di rosa
(Adnkronos) – L'Università Vanvitelli si tinge di rosa. In occasione dell'edizione 2025 di Ottobre rosa – mese dedicato su scala nazionale e internazionale alla promozione della consapevolezza e della prevenzione dei tumori al seno – si accendono le luci sui dipartimenti dell'ateneo. A partire da oggi e fino al 31 ottobre, le facciate delle sedi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
