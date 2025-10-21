Tumori al seno richiamo alla prevenzione | Un impegno da ritrovare un atto d’amore e di responsabilità
“La prevenzione oncologica è un impegno da ritrovare”. L’associazione Dino Amadori richiama l’attenzione sulla necessità di rilanciare la cultura dello screening e della prevenzione. “Sono di questi giorni i dati sulla scarsissima partecipazione delle donne forlivesi allo screening per la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Ottobre Rosa – Mese della prevenzione del tumore al seno Il cancro al seno rappresenta quasi il 30% di tutti i tumori diagnosticati nelle donne nell’Unione europea. Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno. Prevenzione è: Non avere paur Vai su Facebook
La #prevenzione del tumore al seno si costruisce ogni giorno. Adottare abitudini salutari può ridurre fino al 40% il rischio di sviluppare un tumore. Scopri come prenderti cura della tua salute: https://salute.gov.it/new/it/tema/tumori-e-screening/la-prevenzi - X Vai su X
Tumore al seno, la prevenzione viaggia lungo l’Italia - Informazioni e visite senologiche gratuite in 27 città, dalla Lombardia alla Sicilia. Da repubblica.it
Ottobre rosa, Vergine: «Il tumore al seno si può vincere, ma serve prevenzione» - Tumore al seno, il senologo Massimo Vergine ribadisce: «prevenzione e Breast Unit garantiscono guarigione oltre il 90%». Scrive quotidianodelsud.it
Mediaset per il "Mese per la prevenzione contro il tumore al seno" - La Torre Mediaset della sede di Cologno Monzese si tinge di rosa a sostegno dell'iniziativa. Segnala tgcom24.mediaset.it