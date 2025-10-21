Tumore depressione e istinti suicidari Fedez si racconta nel nuovo libro | Non sono cambiato in meglio

Fanpage.it | 21 ott 2025

Oggi, 21 ottobre 2025, Fedez pubblica L’acqua è più profonda di come sembra da sopra (Mondadori). Dal racconto della scoperta del tumore endocrino all'ubriacatura farmacologica, passando per Sanremo 2023 e i pensieri suicidari. Qui alcuni passaggi dell'autobiografia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

