Tumore depressione e istinti suicidari Fedez si racconta nel nuovo libro | Non sono cambiato in meglio

Oggi, 21 ottobre 2025, Fedez pubblica L’acqua è più profonda di come sembra da sopra (Mondadori). Dal racconto della scoperta del tumore endocrino all'ubriacatura farmacologica, passando per Sanremo 2023 e i pensieri suicidari. Qui alcuni passaggi dell'autobiografia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Come è morto Remo Girone: le cause, il malore improvviso, gli anni con tumore e la depressione Vai su Facebook

Come è morto #remo girone, la scomparsa improvvisa nella casa di Montecarlo e la lotta contro #tumore e depressione - X Vai su X

Bianca Balti e la depressione: «Il tumore mi ha cambiato la vita: in Sardegna piangevo e non sapevo come alzarmi dal letto. Il mio cervello era spento» - Dopo un'estate passata in silenzio, poche storie Instagram postate, l'ultimo post personale risale al 18esimo compleanno della figlia maggiore Matilde, la top model ha ... corriereadriatico.it scrive

Remo Girone: “Un no di Ronconi mi mandò in depressione. Dopo il tumore ho vissuto in modo più vivido” - Nato nel Corno d’Africa, cresciuto parlando italiano e tigrino, studiando teatro invece di andare, come gli altri ragazzi, a tirar tardi per le strade. Segnala quotidiano.net

Bianca Balti, il tumore e la depressione: «In Sardegna non sapevo come alzarmi dal letto, il mio cervello era spento» - Dopo un'estate passata in silenzio, poche storie Instagram postate, l'ultimo post personale risale al 18esimo compleanno della figlia maggiore Matilde, la top model ha ... Segnala ilgazzettino.it