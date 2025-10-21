Tumore alla prostata la terapia con radioligandi Novartis riduce il rischio di progressione
Nuovi risultati dal congresso Esmo 2025. Novartis ha presentato a Berlino, durante il simposio presidenziale del congresso Esmo 2025, i nuovi risultati dello studio di fase 3 PSMAddition sulla terapia con radioligandi Lutetium 177Lu vipivotide tetraxetan. Lo studio ha coinvolto pazienti adulti affetti da carcinoma prostatico metastatico ormono-sensibile (mHSPC) positivo al biomarcatore PSMA. I dati indicano un miglioramento significativo della sopravvivenza libera da progressione radiografica (rPFS) quando il radioligando viene combinato con la terapia ormonale standard ( ARPI + ADT ). Ridotto del 28% il rischio di progressione o morte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
