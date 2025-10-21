Tumore al seno metastatico quali sono le terapie?
La sua diagnosi ha il sentore di una condanna a morte, ma oggi la scienza ha fatto passi da gigante ed è in grado di tenere sotto controllo la malattia per anni. Perché sì, attualmente una guarigione non è ancora possibile. Stiamo parlando del tumore al seno metastatico, ovvero un cancro maligno della mammella di stadio 4, il più grave. Quali sono i sintomi allarmanti? E quali le prospettive terapeutiche? Scopriamolo insieme. Il tumore al seno metastatico. Secondo recenti statistiche, il 20-30% di pazienti alle quali viene diagnosticato un carcinoma mammario ai primi stadi sviluppa entro cinque anni un tumore al seno metastatico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
