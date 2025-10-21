Tumore al seno in Emilia-Romagna adesione allo screening al 73% La mortalità cala del 56%

Riminitoday.it | 21 ott 2025

La prevenzione come miglior strumento di cura. In Emilia-Romagna lo screening gratuito per il tumore della mammella continua a registrare risultati importanti, con un’adesione al 30 giugno 2025 del 73% (in ulteriore crescita rispetto al 71% del 2023) e, per le donne tra i 45 e i 74 anni che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

