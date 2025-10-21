Tumore al seno diagnosi con intelligenza artificiale | il progetto è novarese

Una frequenta la quinta superiore, indirizzo Chimica e materiali, le altre due sono in quarta, indirizzo Biotecnologie sanitarie. Alessia Facchinetti, Matilde Mazzini e Victoria Bonomelli, studentesse dell’Iti Omar di Novara, hanno progettato un software di diagnosi di tumore al seno che funziona. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Da 3 studentesse una IA per combattere il tumore al seno - Usare l' Intelligenza Artificiale per riconoscere il tumore al seno in fase precoce: è il progetto MAV d- Lo riporta ansa.it

Alessia Facchinetti, la studentessa che usa l’IA per il supporto alla diagnosi di tumore al seno - Una mente giovane che ha scelto di non aspettare il domani, ma di mettersi in gioco oggi per il bene della comunità oggi. Da lavocedinovara.com