Tumore al seno diagnosi con intelligenza artificiale | il progetto è novarese

Novaratoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frequenta la quinta superiore, indirizzo Chimica e materiali, le altre due sono in quarta, indirizzo Biotecnologie sanitarie. Alessia Facchinetti, Matilde Mazzini e Victoria Bonomelli, studentesse dell’Iti Omar di Novara, hanno progettato un software di diagnosi di tumore al seno che funziona. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

tumore seno diagnosi intelligenzaDa 3 studentesse una IA per combattere il tumore al seno - Usare l' Intelligenza Artificiale per riconoscere il tumore al seno in fase precoce: è il progetto MAV d- Lo riporta ansa.it

tumore seno diagnosi intelligenzaTumore al seno, come sta cambiando la sopravvivenza? Dalle diagnosi precoci alle terapie mirate - farmaco coniugati, che stanno rivoluzionando la prognosi: con il professor Michelino De Laurentiis facciamo il pu ... Come scrive today.it

tumore seno diagnosi intelligenzaAlessia Facchinetti, la studentessa che usa l’IA per il supporto alla diagnosi di tumore al seno - Una mente giovane che ha scelto di non aspettare il domani, ma di mettersi in gioco oggi per il bene della comunità oggi. Da lavocedinovara.com

