Tudor via? Chi sarebbe l' allenatore ideale per la Juve

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultima puntata de "La Tripletta" ( guarda il video completo su YouTube ) abbiamo analizzato i principali candidati alla panchina della Juventus, qualora Igor Tudor venisse esonerato nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tudor via? Chi sarebbe l'allenatore ideale per la Juve

