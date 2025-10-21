Tudor via? Chi sarebbe l' allenatore ideale per la Juve

Nell'ultima puntata de "La Tripletta" ( guarda il video completo su YouTube ) abbiamo analizzato i principali candidati alla panchina della Juventus, qualora Igor Tudor venisse esonerato nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tudor via? Chi sarebbe l'allenatore ideale per la Juve

Lo sfogo di Dario #Canovi a Tmw: “Forse sarebbe stato meglio credere nel progetto di #Motta piuttosto che vedere il calcio che si vede adesso con #Tudor che era stato esaltato come il salvatore di tutto. Non è colpa di Tudor, sarebbe un errore addossargli le r - X Vai su X

Tudor sarebbe già a rischio esonero. Così scrive la bene informata Gazzetta. Perché? Perché ha perso a Como. Ma per quale ragione la Juve non avrebbe potuto perdere in riva al lago manzoniano, contro un club che sta mettendo soldi veri al servizio di un p Vai su Facebook

TUDOR ESONERATO?/ Spalletti nuovo allenatore Juventus: i rumors (oggi 19 ottobre 2025) - Avanza sempre più l'indiscrezione sul cambio in panchina, il nuovo allenatore della Juventus sarebbe Luciano Spalletti. Secondo ilsussidiario.net

De Magistris: "Ennesimo anno zero per la Juventus, Tudor è stato un ripiego" - Sulle pagine di "TMW", il collega Raimondo De Magistris analizza il momento difficile della Juventus, soffermandosi soprattutto sulla questione allenatore: " In queste ore ... Come scrive tuttojuve.com

Juve, Schira: 'Rischio cortocircuito fra Comolli e Tudor se le cose non andassero bene' - Secondo quanto raccontato dal giornalista Nicolò Schira su YouTube, alla Juventus ci sarebbe una situazione di attrito tra il tecnico bianconero Igor Tudor e Damien Comolli. it.blastingnews.com scrive