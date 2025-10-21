Tudor spazza via le critiche dopo le 6 partite senza vittorie | Arrabbiato? Non leggo i giornali… Non penso mai a me stesso ma a come aiutare la squadra

Tudor ha voluto respingere così le critiche piovute nei confronti della Juventus nella conferenza stampa di vigilia del match col Real Madrid. Un leader sotto pressione, ma con la barra dritta. Alla vigilia della trasferta di Champions League contro il Real Madrid, Igor Tudor si presenta in conferenza stampa con la consueta schiettezza, respingendo le voci di un possibile nervosismo e ribadendo la sua totale concentrazione sul lavoro e sulla squadra. LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR ALLA VIGILIA DI REAL MADRID JUVE “Non leggo i giornali, sono concentrato sulla squadra”. A chi gli chiedeva se fosse arrabbiato per le critiche piovute dopo sei partite consecutive senza vittorie, il tecnico croato ha risposto con fermezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

