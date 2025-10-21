Tudor si sfoga ancora | Questa maglia pesa

Le parole dell'allenatore croato sul peso della maglia della Juventus e delle responsabilità che implica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tudor si sfoga ancora: "Questa maglia pesa"

Juve, Tudor prepara la sfida Real in Champions: presenti Next Gen e Primavera. Anche due recuperi - facebook.com Vai su Facebook

Lo sfogo di Dario #Canovi a Tmw: “Forse sarebbe stato meglio credere nel progetto di #Motta piuttosto che vedere il calcio che si vede adesso con #Tudor che era stato esaltato come il salvatore di tutto. Non è colpa di Tudor, sarebbe un errore addossargli le r - X Vai su X

Tudor, il duro sfogo sul calendario in sala stampa: "Non so chi li fa, ma mi faccio due domande..." - Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico bianconero alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid: ecco cosa ha detto ... Lo riporta corrieredellosport.it

Tudor: "Rigore Verona una roba vergognosa, non esiste nel calcio. E Orban su Gatti è rosso diretto" - Tudor si sfoga: "Rigore vergognoso, c'era il rosso" Tudor si è sfogato così per la direzione arbitrale: "Volevo che oggi avessimo avuto più energia, il calcio diverso con tre partite in sette giorni. Da tuttosport.com