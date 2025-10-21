Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato così nella conferenza stampa di vigilia del Real Madrid del calendario dei bianconeri. Nessuna scusa, solo analisi e grande serenità. Alla vigilia della trasferta di Champions League contro il Real Madrid, Igor Tudor si presenta in conferenza stampa con la consueta schiettezza, difendendo il suo lavoro e respingendo le critiche piovute dopo sei partite consecutive senza vittorie. LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR ALLA VIGILIA DI REAL MADRID JUVE “Alla Juve un pareggio è una sconfitta”. Il tecnico croato non cerca alibi per il momento difficile della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tudor recrimina: «Senza gli errori di Verona e con un altro sorteggio saremmo stati primi. È così, non ci sono scuse…». Parole chiare del tecnico della Juventus!