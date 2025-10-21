Tudor recrimina | Senza gli errori di Verona e con un altro sorteggio saremmo stati primi È così non ci sono scuse… Parole chiare del tecnico della Juventus!

Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato così nella conferenza stampa di vigilia del Real Madrid del calendario dei bianconeri. Nessuna scusa, solo analisi e grande serenità. Alla vigilia della trasferta di Champions League contro il Real Madrid, Igor Tudor si presenta in conferenza stampa con la consueta schiettezza, difendendo il suo lavoro e respingendo le critiche piovute dopo sei partite consecutive senza vittorie. LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR ALLA VIGILIA DI REAL MADRID JUVE “Alla Juve un pareggio è una sconfitta”. Il tecnico croato non cerca alibi per il momento difficile della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Tudor recrimina: «Senza gli errori di Verona e con un altro sorteggio saremmo stati primi. È così, non ci sono scuse…». Parole chiare del tecnico della Juventus!

