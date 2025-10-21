Tudor | Ma quale crisi è un calendario folle E se l' arbitro di Verona Ora facciamo male al Real

Alla vigilia della gara di Champions l'allenatore pensa al campionato: "Se avessimo giocato contro la Cremonese e non contro il Milan, saremmo primi in classifica". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tudor: "Ma quale crisi, è un calendario folle. E se l'arbitro di Verona... Ora facciamo male al Real"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Juventus News 24. . La Juventus affronta il Real Madrid nel terzo match di Champions League: tre cose che mi aspetto di vedere dai bianconeri per uscire dalla crisi #realjuve #juventus #tudor #ucl #juventusnews24 - facebook.com Vai su Facebook

#Juorno #Juventus, #crisi senza fine, #Tudor prova a ricompattare il gruppo prima del #RealMadrid e della #Lazio - X Vai su X

Juventus, Tudor: «Crisi? No, questo calendario è una pazzia. Spostare Yildiz o cambiare modulo non è la soluzione» - Sei partite senza vittorie e lo scoglio Real Madrid dopo due pareggi consecutivi in Champions League. Riporta msn.com

Tudor all'attacco tra Real e crisi Juve: "Calendario pazzo, potevamo essere primi". E Thuram lo difende - L'allenatore bianconero in conferenza con il centrocampista francese prima della sfida Champions: "Ho parlato con la dirigenza, non penso a me ma ai ragazzi" ... Come scrive tuttosport.com

Tudor: "Crisi Juve? Calendario pazzo, saremmo primi con un altro sorteggio" - I bianconeri al Bernabeu per tentare di risollevarsi dopo il ko di Como. Lo riporta msn.com