Tudor Juve Sky Comolli suona la carica | incontro con l’allenatore e con la squadra Sostegno al tecnico rinnovato ma resta sotto osservazione Ecco cosa è successo

Tudor Juve (Sky), Comolli suona la carica dopo la sconfitta contro il Como: tutti gli aggiornamenti sull'incontro con l'allenatore. L'umore è "piuttosto basso, a terra". Dopo la disastrosa e umiliante sconfitta per 2-0 contro il Como, la Juventus è in piena crisi di risultati e di identità. Per questo, la dirigenza ha dovuto intervenire. Come svelato dal giornalista di Sky Sport, Paolo Aghemo, nella giornata di ieri c'è stato un incontro chiave tra il nuovo Amministratore Delegato, Damien Comolli, e l'intera squadra, seguito da un colloquio privato con Igor Tudor. La società ha voluto parlare chiaro al gruppo, richiamandolo a un immediato cambio di rotta in vista delle prossime, terribili trasferte.

