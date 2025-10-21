Tudor inizia a vacillare dietro di lui l’ombra di Spalletti | avviati i primi sondaggi

Non c’è stato alcun contatto diretto, ma un segnale indiretto sì. La Juventus, pur mantenendo fiducia in Igor Tudor, secondo SportMediaset avrebbe avviato un sondaggio esplorativo per comprendere la disponibilità di Luciano Spalletti, ex commissario tecnico della Nazionale e ultimo condottiero del Napoli campione d’Italia. Un’idea, non ancora una trattativa: ma quanto basta per accendere i riflettori sul futuro della panchina bianconera. Dalle parti della Continassa prevale ancora la linea della prudenza. La dirigenza juventina spera che Tudor riesca a invertire la rotta, anche per una questione economica. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

