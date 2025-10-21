Tudor inizia a vacillare dietro di lui l’ombra di Spalletti | avviati i primi sondaggi

Ilnerazzurro.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c’è stato alcun contatto diretto, ma un segnale indiretto sì. La Juventus, pur mantenendo fiducia in Igor Tudor, secondo SportMediaset avrebbe avviato un sondaggio esplorativo per comprendere la disponibilità di Luciano Spalletti, ex commissario tecnico della Nazionale e ultimo condottiero del Napoli campione d’Italia. Un’idea, non ancora una trattativa: ma quanto basta per accendere i riflettori sul futuro della panchina bianconera. Dalle parti della Continassa prevale ancora la linea della prudenza. La dirigenza juventina spera che Tudor riesca a invertire la rotta, anche per una questione economica. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Tudor dopo Villarreal-Juve: "I 3 dietro tengono in piedi la baracca in tutte le partite" - Lo svantaggio, il rischio di crollare, poi la rinascita e il Villarreal rovesciato in 7’ con due perle; quando la Juve pareva a un passo dall’aver compiuto l’impresa, ecco però la beffa, al 90’, ... Da sport.sky.it

Tudor, rabbia Villarreal: "Juve, vittoria buttata ma dietro meglio di tutti". Poi il saluto a Conte - Tudor nel post partita è andato diretto perché il calcio sa essere spietato e la Juve ha pagato una disattenzione nel finale contro il Villarreal, colpita da un gol da ex di Renato ... Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Tudor Inizia Vacillare Dietro