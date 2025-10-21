Tudor fiducia a tempo la Juventus gli concede altre sei partite mentre valuta le alternative

Igor Tudor non vince da oltre un mese. Alle porte c'è il Real Madrid, che non sarà determinante per il suo futuro alla Juventus. Comolli lo ha confermato, ma la fiducia è a tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

