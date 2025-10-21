Tudor feroce difende la sua Juventus | Calendario da pazzi con un altro sorteggio saremo primi

Alla vigilia di Real Madrid-Juventus, Igor Tudor nella conferenza stampa pre gara ha accusato la malasorte se i bianconeri oggi si ritrovano in difficoltà: "Serve onestà intellettuale per analizzare le situazioni. io vedo Borussia, Villarreal e Real. Poi Inter, Atalanta e Milan. E senza gli errori di Verona.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Non solo #Tudor. Il vero problema della #Juventus per il super tifoso bianconero, Massimo Giletti, è la mancanza di un direttore d’orchestra. #Giletti: «La Juventus è da 4 anni che sta sui 70 punti, una squadra mediocre rispetto al suo passato glorioso. - facebook.com Vai su Facebook

Tudor feroce, difende la sua Juventus: “Calendario da pazzi, con un altro sorteggio saremo primi” - Juventus, Igor Tudor nella conferenza stampa pre gara ha accusato la malasorte se i bianconeri oggi si ritrovano in difficoltà ... fanpage.it scrive

Pagina 3 | Tudor all'attacco tra Real e crisi Juve: "Calendario pazzo, potevamo essere primi". E Thuram lo difende - L'allenatore bianconero in conferenza con il centrocampista francese prima della sfida Champions: "Ho parlato con la dirigenza, non penso a me ma ai ragazzi" ... Lo riporta tuttosport.com

Tudor difende i più criticati della sua Juventus. E spiega il nuovo Vlahovic - Igor Tudor è carico, dopo lo scoppiettante pareggio contro il Borussia Dortmund in Champions League ed il successo contro l'Inter in campionato. Come scrive tuttomercatoweb.com