Tudor è alla Juve quasi per caso ma esonerarlo costa e sul groppone ci sono già i 16,4 milioni di Thiago Motta Repubblica
La panchina di Igor Tudor resta in bilico, ma per ora la Juventus non ha intenzione di procedere con l’esonero. La società avrebbe deciso di concedere ancora un po’ di tempo al tecnico croato per invertire la rotta, nonostante i risultati deludenti dell’ultimo mese e un gioco in evidente involuzione. La panchina di Tudor è bollente: i dettagli. Ecco cosa scrive Repubblica: “Tudor avrà ancora un po’ di tempo per conservare la panchina sbullonata dai risultati dell’ultimo mese e dai regressi progressivi sul piano del gioco”. La Juventus preferirebbe non ricorrere all’esonero anche perché ha ancora sul groppone lo stipendio di Thiago Motta che pesa per 16,4 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Comolli-Tudor, dentro le crepe Juve: la minaccia dimissioni e quei desideri Conte e Gasperini Vai su Facebook
#Tudor sotto esame, chi può prendere la Juve in caso di esonero: tutti gli svincolati https://shorturl.at/Xk2MB - X Vai su X
Juve e Tudor, caos disorganizzato e idee poco chiare - Stadio sulla crisi della squadra bianconera allenata dal tecnico croato ... msn.com scrive
juve, i nomi per il dopo tudor - Nelle trasferte di Madrid e Roma (contro la Lazio) si deciderà il destino del tecnico croato: Comolli ha pronte le soluzioni d'emergenza, ma occhio all'ingaggio visto che a libro paga fino al 2027 c'è ... Da msn.com
Tudor rischia la Juve sul serio: Igor sempre più solo. I possibili sostituti - La testa calda e la necessità comunque di raffreddare i pensieri, perché non c'è tempo per rimuginare, figuriamoci per lavorare sugli errori. Riporta msn.com