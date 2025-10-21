Tudor è alla Juve quasi per caso ma esonerarlo costa e sul groppone ci sono già i 16,4 milioni di Thiago Motta Repubblica

La panchina di Igor Tudor resta in bilico, ma per ora la Juventus non ha intenzione di procedere con l’esonero. La società avrebbe deciso di concedere ancora un po’ di tempo al tecnico croato per invertire la rotta, nonostante i risultati deludenti dell’ultimo mese e un gioco in evidente involuzione. La panchina di Tudor è bollente: i dettagli. Ecco cosa scrive Repubblica: “Tudor avrà ancora un po’ di tempo per conservare la panchina sbullonata dai risultati dell’ultimo mese e dai regressi progressivi sul piano del gioco”. La Juventus preferirebbe non ricorrere all’esonero anche perché ha ancora sul groppone lo stipendio di Thiago Motta che pesa per 16,4 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

