Tudor | Con un altro calendario eravamo primi

Il tecnico della Juventus alla vigilia della gara contro il Real Madrid viene interpellato nuovamente sul calendario e sugli impegni ravvicinati dei bianconeri. "Domani è una bella gara", ha aggiunto Tudor. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tudor: "Con un altro calendario eravamo primi"

Altre letture consigliate

Tudor: "Crisi Juve? Calendario pazzo, saremmo primi con un altro sorteggio" #tudor #juve #realjuve - X Vai su X

BOOOOM JUVE, VIA TUDOR ARRIVA LUI Pronta la rivoluzione, ecco cosa sta succedendo…altro… - facebook.com Vai su Facebook

Tudor feroce, difende la sua Juventus: “Calendario da pazzi, con un altro sorteggio saremo primi” - Juventus, Igor Tudor nella conferenza stampa pre gara ha accusato la malasorte se i bianconeri oggi si ritrovano in difficoltà ... Si legge su fanpage.it

Tudor, il duro sfogo sul calendario in sala stampa: "Non so chi li fa, ma mi faccio due domande..." - Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico bianconero alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid: ecco cosa ha detto ... Segnala corrieredellosport.it

Il mondo di Tudor: «Senza gli errori di Verona e con un altro calendario, saremmo stati primi» - L'allenatore della Juventus, Igor Tudor ha presentato in conferenza la sfida contro il Real Madrid, valida per la terza giornata di Champions ... Lo riporta ilnapolista.it