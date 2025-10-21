Tudor allo scoperto | Alla Juve un pareggio è come una sconfitta ma se l’analisi è che si deve vincere sempre allora non è la strada giusta… La squadra mi piace questa maglia pesa

Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato così del momento attraversato dai bianconeri nella conferenza stampa pre Real Madrid. Lucidità, autocritica e un richiamo alla realtà. Alla vigilia della trasferta di Champions League contro il Real Madrid, Igor Tudor si presenta in conferenza stampa con la consueta schiettezza, analizzando la crisi di risultati della Juventus (sei partite senza vittorie) senza cercare alibi, ma invitando all’onestà intellettuale. AVVICINAMENTO ALLA PARTITA – «Le partite sono quelle che sono, perché abbiamo commentato questa pazzia di calendario. Sto vedendo tre partite di Champions con Borussia, Villarreal e Real, poi in campionato Inter, Atalanta e Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

