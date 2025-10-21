Tudor a Sky | Non sono sereno ma sono sempre molto lucido Non leggo ma bisogna analizzare anche questo Ieri ho parlato coi dirigenti e…

Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di Sky prima alla vigilia di Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni del mister sul match. Mister Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia di Real Madrid- Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PARTITA – «Qua è sempre il momento di venire. Magari ci va bene perché è una bella partita per riscattarsi e andare oltre. Vogliamo fare una partita seria con le cose giuste, subendo il meno possibile e andare avanti a fare gol». SFOGO SUL CALENDARIO – «È stato uno sfogo, un’analisi giusta di quello che bisogna fare senza avere scuse e alibi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor a Sky: «Non sono sereno ma sono sempre molto lucido. Non leggo ma bisogna analizzare anche questo. Ieri ho parlato coi dirigenti e…»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Simone Nasso. . ? CRISI JUVE ? Quante sono le responsabilità reali di Igor Tudor? Ditemi la vostra. - facebook.com Vai su Facebook

?Tra #Tudor e #Comolli ci sono rapporti freddi, visioni differenti su alcune scelte di campo e di gestioni. Vi posso confermare che dopo la sconfitta in campionato, la Juventus continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Tudor. L’idea dei bi - X Vai su X

Tudor Juve (Sky), Comolli suona la carica: incontro con l’allenatore e con la squadra. Sostegno al tecnico rinnovato ma resta sotto osservazione. Ecco cosa è successo - Tudor Juve (Sky), Comolli suona la carica dopo la sconfitta contro il Como: tutti gli aggiornamenti sull’incontro con l’allenatore L’umore è “piuttosto basso, a terra”. Riporta juventusnews24.com

Esonero Tudor (Sky): arrivano queste indiscrezioni da Torino! Madrid ininfluente, ecco quali saranno le partite decisive - Fabio Caressa fa il punto sulla panchina bianconera Un periodo nero, cinque pareggi e una sconfitta nelle ultime sei ... Scrive juventusnews24.com

Tudor è in discussione: le ultime e l'analisi a Sky Club - Le prossime due partite contro Real Madrid, in Champions League, e Lazio in campionato rischiano di cambiare il futuro della Juventus e di Igor Tudor. Secondo sport.sky.it