Tudor a Sky | Non sono sereno ma sono sempre molto lucido Non leggo ma bisogna analizzare anche questo Ieri ho parlato coi dirigenti e…

Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di Sky prima alla vigilia di Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni del mister sul match. Mister Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia di Real Madrid- Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PARTITA – «Qua è sempre il momento di venire. Magari ci va bene perché è una bella partita per riscattarsi e andare oltre. Vogliamo fare una partita seria con le cose giuste, subendo il meno possibile e andare avanti a fare gol». SFOGO SUL CALENDARIO – «È stato uno sfogo, un’analisi giusta di quello che bisogna fare senza avere scuse e alibi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

