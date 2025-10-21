Tudor a rischio (Gazzetta): Lazio già decisiva, quel gesto di Comolli dopo il Como. Chi sono i 4 nomi valutato per sostituirlo. Igor Tudor si prepara a tornare al Santiago Bernabeu, uno stadio che per la Juventus evoca dolci ricordi. L’allenatore croato ha già giocato su quel campo: era il maggio 2003, semifinale d’andata contro il Real Madrid, il primo atto di una sfida che portò i bianconeri alla finale di Manchester. Quella sera, Tudor era in mezzo al campo, a lottare con i compagni. Domani sera, più di vent’anni dopo, si muoverà da solo, in panchina e con i suoi pensieri. Questa solitudine rischia di diventare una costante nell’avventura bianconera di Tudor, specialmente nei momenti di difficoltà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tudor a rischio (Gazzetta): Lazio già decisiva, quel gesto di Comolli dopo il Como… 4 nomi per il post, uno è una suggestione del dg