Tudor a rischio Gazzetta | Lazio già decisiva quel gesto di Comolli dopo il Como… 4 nomi per il post uno è una suggestione del dg

Juventusnews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tudor a rischio (Gazzetta): Lazio già decisiva, quel gesto di Comolli dopo il Como. Chi sono i 4 nomi valutato per sostituirlo. Igor Tudor  si prepara a tornare al  Santiago Bernabeu, uno stadio che per la Juventus evoca dolci ricordi. L’allenatore croato  ha già giocato  su quel campo: era il  maggio 2003, semifinale d’andata contro il Real Madrid, il primo atto di una sfida che portò i bianconeri alla finale di Manchester. Quella sera, Tudor era in mezzo al campo, a lottare con i compagni. Domani sera, più di vent’anni dopo, si muoverà  da solo, in panchina e con i suoi pensieri. Questa  solitudine  rischia di diventare una costante nell’avventura bianconera di Tudor, specialmente nei momenti di difficoltà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tudor a rischio gazzetta lazio gi224 decisiva quel gesto di comolli dopo il como8230 4 nomi per il post uno 232 una suggestione del dg

© Juventusnews24.com - Tudor a rischio (Gazzetta): Lazio già decisiva, quel gesto di Comolli dopo il Como… 4 nomi per il post, uno è una suggestione del dg

Leggi anche questi approfondimenti

tudor rischio gazzetta lazioJuventus, sfida a Madrid: Tudor alla prova decisiva, poi c’è la Lazio - Juventus, sfida a Madrid: Tudor alla prova decisiva, poi c’è la Lazio Domani la Juventus sfida il Real Madrid al Santiago Bernabéu: una trasferta delicata, non solo per ... Secondo tuttojuve.com

tudor rischio gazzetta lazioEsonero Tudor (Gazzetta), il tecnico può rischiare grosso! Decisive le prossime due contro Real Madrid e Lazio: cosa filtra sul suo futuro - Esonero Tudor, panchina a rischio dopo il ko di Como: le prossime due trasferte sono decisive per il suo futuro, ma la scelta costerebbe cara al club Una sconfitta che brucia, la prima in campionato, ... Scrive juventusnews24.com

tudor rischio gazzetta lazioJuventus in crisi: niente gioco né identità. Tudor a rischio, servono risposte contro Real Madrid e Lazio - Tudor a rischio, servono risposte contro Real Madrid e Lazio secondo Corsport. Come scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Tudor Rischio Gazzetta Lazio