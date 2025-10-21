Il pubblico non gli ha dato scampo. Bena è l’eliminato della puntata del Grande Fratello andata in onda questa sera, una diretta ricca di tensione, rimproveri e colpi di scena, che ha messo alla prova i rapporti dentro la Casa e l’empatia dei telespettatori fuori. Il televoto flash, aperto all’improvviso da Simona Ventura, ha ribaltato gli equilibri e decretato l’uscita del concorrente nordafricano, uno dei volti più discussi di questa edizione. Una serata di tensione crescente. Già nelle ore precedenti alla diretta si respirava un’aria pesante. Bena aveva vissuto giornate complicate, tra confronti diretti e strategie incerte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - ”Tu sei fuori!”, chi è l’eliminato dal Grande Fratello! Televoto spietato