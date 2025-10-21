Tu sei fuor! Grande Fratello chi é stato eliminato | televoto spietato

News TV. Un colpo di scena in piena regola ha scosso l’ultima puntata del Grande Fratello, trasmessa in prima serata. Il pubblico, con un televoto flash, ha deciso di eliminare Bena, uno dei concorrenti più discussi di questa edizione. La conduttrice Simona Ventura, tra momenti di tensione e interventi mirati, ha guidato una diretta ricca di emozioni e confronti accesi. La decisione del pubblico ha colto di sorpresa molti, ribaltando completamente le dinamiche della Casa. Leggi anche: “Grande Fratello”, mossa (rischiosa) di Mediaset per salvare un’edizione in affanno: la novità da stasera Leggi anche: Lutto al Grande Fratello, l’annuncio improvviso. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Tu sei fuor!”. Grande Fratello, chi é stato eliminato: televoto spietato

News recenti che potrebbero piacerti

Croccante fuori, cremosa dentro. Un grande classico napoletano, rivisitato in chiave di mare: frittatina con sgombro e finocchietto, solo al Gattino Bianco. . - Via di Tiglio 410, San Leona - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, Shaila molla Lorenzo in diretta durante la finale: «Hai giocato con me, tu sei ossessionato da Helena». Lui la caccia dalla casa - Lorenzo lontano da Shaila pare abbia capito l'importanza che l'ex velina ha nella sua vita: «Probabilmente averla qui dentro mi ha portato a darla per scontata, per un'abitudine bellissima ma avevo ... Segnala ilmessaggero.it

Grande Fratello, Shaila molla Lorenzo in diretta durante la finale: «Hai giocato con me, tu sei ossessionato da Helena». Lui la caccia dalla casa - All'ultima puntata del Grande Fratello è successo quello che nessuno si aspettava: Shaila arriva nella casa e molla Lorenzo in diretta. Come scrive corriereadriatico.it

Grande Fratello, Alfonso D'Apice e Mariavittoria Minghetti a cuore aperto: "Tu sei la persona che..." (VIDEO) - I concorrenti Alfonso D'Apice e Mariavittoria Minghetti riflettono su quanto accaduto nel corso della giornata nella Casa del Grande Fratello e provano a tirare le somme sul loro rapporto speciale ... Riporta comingsoon.it