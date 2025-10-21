TTG Rimini l’Egitto rilancia | viaggi su misura e GEM alle porte

Sbircialanotizia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’TTG Travel Experience 2025 di Rimini (8–10 ottobre), l’Egitto ha delineato una rotta chiara: valorizzare la sua rara pluralità e offrire esperienze su misura, dalla cultura al lusso. Un racconto di identità, innovazione e cooperazione internazionale, scandito da traguardi imminenti capaci di incidere a lungo sul panorama del turismo globale. Una visione rinnovata per un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

ttg rimini l8217egitto rilancia viaggi su misura e gem alle porte

© Sbircialanotizia.it - TTG Rimini, l’Egitto rilancia: viaggi su misura e GEM alle porte

Altri contenuti sullo stesso argomento

Riccione al TTG di Rimini: l’esperienza della città come modello di promozione integrata - La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, e l’assessore al Turismo, Mattia Guidi, hanno partecipato nei giorni scorsi all’edizione 2025 del TTG Travel ... Secondo chiamamicitta.it

Il giro del mondo in tre giorni al TTG di Rimini 2025 - Per tre giorni, dall’8 al 10 ottobre, TTG Travel Experience 2025, la fiera dedicata al turismo più grande d’Italia, giunta alla sua 62^ edizione, porta i visitatori in giro per il mondo, almeno ... Segnala siviaggia.it

TTG 2025: come arrivare, orari di apertura e info utili - Il TTG Travel Experience 2025 di Rimini è la più importante manifestazione fieristica in Italia dedicata al turismo. Scrive siviaggia.it

Cerca Video su questo argomento: Ttg Rimini L8217egitto Rilancia