TS – Parisi-Gimenez di Milan-Fiorentina come Thuram-Bonny di Juve-Inter Il Var doveva…

Justcalcio.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-21 17:33:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Un episodio chiave nel finale di MilanFiorentina ha riacceso il dibattito sull’eccessivo utilizzo del VAR e sull’interpretazione dei contatti in area. Al minuto 80, il contatto tra Parisi e Gimenez ha portato all’assegnazione di un calcio di rigore in favore dei rossoneri, dopo l’intervento della sala VAR e la revisione al monitor da parte dell’arbitro Marinelli. Una decisione che, a distanza di ore, continua a far discutere non solo per l’impatto sul match, ma soprattutto per il parere netto espresso successivamente dall’AIA, secondo cui il VAR non sarebbe dovuto intervenire. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

ts 8211 parisi gimenez di milan fiorentina come thuram bonny di juve inter il var doveva8230

© Justcalcio.com - TS – “Parisi-Gimenez di Milan-Fiorentina come Thuram-Bonny di Juve-Inter. Il Var doveva…”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Ts 8211 Parisi Gimenez