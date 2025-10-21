TS – Parisi-Gimenez di Milan-Fiorentina come Thuram-Bonny di Juve-Inter Il Var doveva…

2025-10-21 17:33:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Un episodio chiave nel finale di Milan–Fiorentina ha riacceso il dibattito sull’eccessivo utilizzo del VAR e sull’interpretazione dei contatti in area. Al minuto 80, il contatto tra Parisi e Gimenez ha portato all’assegnazione di un calcio di rigore in favore dei rossoneri, dopo l’intervento della sala VAR e la revisione al monitor da parte dell’arbitro Marinelli. Una decisione che, a distanza di ore, continua a far discutere non solo per l’impatto sul match, ma soprattutto per il parere netto espresso successivamente dall’AIA, secondo cui il VAR non sarebbe dovuto intervenire. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

