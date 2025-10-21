Trump vuole 230 milioni dal governo americano a decidere sarà anche il suo ex avvocato | la battaglia per le cause contro di lui

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto al dipartimento di Giustizia un risarcimento di 230 milioni di dollari per le indagini federali condotte contro di lui, tra cui quelle sul cosiddetto Russiagate e il blitz dell’Fbi nella sua tenuta a Mar-a-Lago. È quanto riferiscono fonti informate al New York Times. Il caso è senza precedenti perché il presidente americano, un tempo accusato dalle stesse istituzioni che ora guida, si trova a reclamare soldi dallo stesso apparato che indagava su di lui. L’ironia della sorte non sfugge neppure allo stesso Trump, che in parte ha riconosciuto l’assurdità della situazione durante una conversazione alla Casa Bianca con il direttore dell’Fbi, Kash Patel, la procuratrice generale Pam Bondi e il suo vice Todd Blanche: «Avevo presentato una causa e quando sono diventato presidente ho pensato che, in un certo senso, mi ero fatto causa da solo. 🔗 Leggi su Open.online