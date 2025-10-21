Sulle televisioni controllate dal Cremlino la figura di Donald Trump non è più trattata come quella di un interlocutore autorevole. È diventata oggetto di scherno, imitazioni e battute che colpiscono direttamente la sua credibilità. Due mesi dopo il vertice di Anchorage, quando i media russi lo avevano presentato come “ la parte ragionevole dell’Occidente ”, le stesse emittenti hanno cambiato registro. Oggi Trump viene descritto come un leader confuso, in balia di Putin, ridicolizzato persino per le sue capacità cognitive. Nelle trasmissioni di Vladimir Solovyov e Olga Skabeeva, le voci più potenti della propaganda russa, Trump è deriso apertamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Trump, un fesso”: la derisione russa che diventa strumento geopolitico