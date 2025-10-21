Trump un fesso | gag e barzellette sulle tv russe la delegittimazione del leader Usa
Due mesi dopo il vertice di Anchorage, quando venne descritto come la parte ragionevole dell'Occidente, le tv (controllate dal Cremlino) mandano in onda sfottò continui su Trump. Descritto come in balia di Putin. E ridicolizzato con pesanti allusioni alle sue capacità cognitive. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Scrive il quotidiano ucraino “Kyiv Independent”: ogni volta che Trump manifesta insofferenza nei confronti della Russia, Putin riesce rapidamente a riconquistarlo - facebook.com Vai su Facebook
“Trump, un fesso”: la derisione russa che diventa strumento geopolitico - Dalla deferenza alla derisione: le tv di Stato russe trasformano Donald Trump da interlocutore privilegiato a bersaglio di scherni e imitazioni ... Scrive msn.com
L’ultimatum di Trump a Putin, l’esperto: “I dazi? Una barzelletta. Il vero strumento di pressione sono le armi” - it a John Lough (Nest) dopo l’ultimatum di Trump a Putin: “Per agevolare un futuro dialogo con Mosca, gli Stati Uniti passano all’Europa il peso del sostegno diretto a Kiev”. Si legge su fanpage.it