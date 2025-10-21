Trump tiene in ostaggio l’Europa sui farmaci monito dell’eurodeputata Guzenina

Roma, 21 ottobre 2025 – In qualità di membro della delegazione Ue-Usa, l’eurodeputata finlandese Maria Guzenina (S&D) segue da vicino l’evoluzione dei rapporti tra Bruxelles e Washington. Ex ministra della Salute della Finlandia, oggi al suo secondo mandato al Parlamento europeo, in un’intervista redatta da Thomas Mangin per Euractiv.com, Guzenina mette in guardia contro la nuova tattica negoziale del presidente statunitense Donald Trump, che ha scelto di trattare direttamente con le grandi case farmaceutiche anziché passare dai governi o dall’Unione europea. Dopo gli iniziali tentativi di ridurre i prezzi dei medicinali con decreti presidenziali, Trump ha avviato negoziati bilaterali con i colossi del settore, tra cui Pfizer, AstraZeneca e Merck. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Trump tiene in ostaggio l’Europa sui farmaci”, monito dell’eurodeputata Guzenina

