Trump non vedrà Putin a breve Il presidente Usa | Non voglio sprecare un incontro con lui

Il presidente Usa Donald Trump non incontrerà a breve il presidente russo Vladimir Putin per discutere del conflitto in Ucraina. Intanto i paesi europei stanno collaborando con l'Ucraina a una proposta in 12 punti per porre fine alla guerra della Russia lungo gli attuali fronti di combattimento. Nessuno spazio per le richieste del presidente russo Vladimir Putin agli Stati Uniti affinché Kiev ceda territorio in cambio di un accordo di pace. E il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis ha detto che "se i leader europei decideranno di portare avanti questo lavoro nel vertice del 23-24 ottobre, la Commissione è pronta a presentare una proposta" sul prestito di Riparazione all'Ucraina basato sugli asset russi immobilizzati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump non vedrà Putin a breve. Il presidente Usa: "Non voglio sprecare un incontro con lui"

