Trump non si fida di Israele Vance in missione Hamas nel mirino | Se non si disarma sarà annientato

Roma, 22 ottobre 2025 – “Sono molto ottimista che la tregua reggerà. Posso dire con la certezza al 100% che funzionerà? No. Ma le cose difficili si realizzano solo provandoci. Servirà un costante lavoro di supervisione e un impegno continuo da parte di tutti i partner coinvolti”. Arrivato ieri a Tel Aviv, a dare man forte all’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e al genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner, per sostenere l’accordo tra Israele e Hamas su Gaza, il vicepresidente degli Stati Uniti, James David Vance, mantiene la linea del cauto ottimismo. Ufficialmente l’accordo è “a un ottimo punto” ma i toni trionfalistici del 13 ottobre si stanno scontrando con la complessa attuazione della ‘Fase B’ del piano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump non si fida di Israele. Vance in missione, Hamas nel mirino: “Se non si disarma sarà annientato”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gelo tra Washington e Mosca. Fonti della Casa Bianca: "Non ci sono piani per un incontro tra #Trump e #Putin nell'immediato". Le voci sulla #Russia: "Vuole troppo" Vai su Facebook

Trump non si fida di Israele. Vance in missione, Hamas nel mirino: “Se non si disarma sarà annientato” - Il vicepresidente in visita con Witkoff e Kushner: non ci saranno truppe Usa a Gaza. Secondo quotidiano.net

Vance vola in Israele per Gaza, Trump minaccia Hamas: “Fine rapida e brutale” - Il vicepresidente degli Stati Uniti è nel Paese per assicurarsi che il cessate il fuoco a Gaza regga. Segnala iltempo.it

JD Vance va in Israele a spiegare che il cessate il fuoco a Gaza non si tocca - Il vicepresidente Vance vuole rassicurare l'organizzazione terroristica palestinese circa ... Scrive huffingtonpost.it