Trump non incontrerà Putin | Nessun piano nell' immediato

Il presidente Usa Donald Trump non incontrerà a breve il presidente russo Vladimir Putin per discutere del conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump non incontrerà Putin: "Nessun piano nell'immediato"

