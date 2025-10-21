Trump non incontrerà Putin | Nessun piano nell' immediato

Ilgiornale.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Usa Donald Trump non incontrerà a breve il presidente russo Vladimir Putin per discutere del conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

trump non incontrer224 putin nessun piano nell immediato

© Ilgiornale.it - Trump non incontrerà Putin: "Nessun piano nell'immediato"

