Trump Meloni l’Ucraina e la memoria corta dei pasdaran dell’Unione europea

Lidentita.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La strategia con la clava del presidente Usa e il ruolo dell'Italia L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

trump meloni l8217ucraina e la memoria corta dei pasdaran dell8217unione europea

© Lidentita.it - Trump, Meloni, l’Ucraina e la memoria corta dei pasdaran dell’Unione europea

Leggi anche questi approfondimenti

Trump attacca l’Onu, Meloni: “Condivido su migrazione e clima”, divergenze su Ucraina - È stato uno dei passaggi più aspri dell’atteso discorso di Donald Trump all’assemblea delle Nazioni Unite, un intervento durato ben 57 minuti ben oltre i 15 previsti dal regolamento. Scrive it.euronews.com

Tra Trump e Modi. Meloni, il piano Mattei e la rotta per le Indie - La premier Giorgia Meloni ha un rapporto stretto con il premier indiano Narendra Modi e il ministro degli Esteri Antonio Tajani sta ... Riporta huffingtonpost.it

Trump è una tragedia per Meloni - La tragedia di Trump, per il mondo libero, è un problema niente male, non solo per tutti quelli che Trump lo hanno visto arrivare, come si direbbe oggi, ma anche per tutti quelli che Trump, pur ... Si legge su ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Meloni L8217ucraina Memoria