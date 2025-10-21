Trump | L' Ucraina potrebbe ancora vincere
Nuovo stop per una tregua in Ucraina: al momento è "congelato un incontro diretto" fra l'americano Rubio e il russo Lavrov, riferisce la Cnn. Dopo la telefonata di poche ore fa, la trattativa ha un momento di incaglio. Fra passi avanti e indietro, rimane sullo sfondo l'ipotesi di un incontro Putin-Trump a Budapest. Per favorire il faccia a faccia, la Bulgaria ha aperto un corridoio aereo ai russi. Tra l'altro, non è chiaro se a quel tavolo ipotetico ci dovrà essere anche il presidente ucraino Zelensky e rappresentanti dell'Europa. L'Ue è contraria a nuovi confini e perciò viene accusata dal Cremlino di ostacolo alla trattativa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Trump: “Stiamo provando a fare un accordo sull’Ucraina, ma potrebbe non vincere” - Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di essere “sulla strada per provare a fare un accordo” per porre fine alla guerra in Ucraina, avvertendo però che, in caso di falliment ... Lo riporta online-news.it
Trump a muso duro con Putin e Zelensky: "Pace tra Russia e Ucraina o ci sarà un prezzo alto da pagare" - Il presidente degli Stati Uniti ha scritto un messaggio ai due leader, chiedendo di fermare gli attacchi sui civili: "Kiev può ancora vincere la guerra, ma non credo ci riuscirà". msn.com scrive
Guerra Ucraina, Trump: «Stop guerra? Penso che ci arriveremo. Kiev potrebbe ancora vincere, ma non credo ci riuscirà» - Imprecazioni, mappe del fronte gettate via e un Trump che avrebbe ripetuto parola per parola la linea ... Scrive ilmessaggero.it