Trump | L' Ucraina potrebbe ancora vincere

Nuovo stop per una tregua in Ucraina: al momento è "congelato un incontro diretto" fra l'americano Rubio e il russo Lavrov, riferisce la Cnn. Dopo la telefonata di poche ore fa, la trattativa ha un momento di incaglio. Fra passi avanti e indietro, rimane sullo sfondo l'ipotesi di un incontro Putin-Trump a Budapest. Per favorire il faccia a faccia, la Bulgaria ha aperto un corridoio aereo ai russi. Tra l'altro, non è chiaro se a quel tavolo ipotetico ci dovrà essere anche il presidente ucraino Zelensky e rappresentanti dell'Europa. L'Ue è contraria a nuovi confini e perciò viene accusata dal Cremlino di ostacolo alla trattativa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

