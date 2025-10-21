Trump il messaggio a Zelensky e Putin | Accordo tra Ucraina e Russia o prezzo alto da pagare

(Adnkronos) – Smentite e messaggi. Donald Trump cambia ancora il copione della guerra tra Ucraina e Russia dopo i colloqui degli ultimi giorni con il presidente russo Vladimir Putin e con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Con Putin non ho mai parlato di Donbass", ha detto Trump dopo le indiscrezioni relative alla richiesta del Cremlino: la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

